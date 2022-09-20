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Британия сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818082996.html
Британия сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году
Британия сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
Британия сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году
Британское правительство подтвердило, что сохранит или увеличит уровень военной поддержки Украины. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:50
2022-09-20T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
великобритания
украина
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что сохранит или увеличит уровень военной поддержки Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании (идее) безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованным на сайте правительства во вторник.В заявлении отмечается, что Великобритания уже является "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". В 2022 году Британия выделила 2,3 млрд фунтов стерлингов Киеву, а с 2015 года в стране было обучено 27 тысяч украинских военных, говорится в пресс-релизе."Точный характер военной поддержки Украины в 2023 году будет определяться исходя из потребностей вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня", - сказано в заявление.Ранее газета Financial Times сообщила, что Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году.Во вторник Трасс отправится в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года пройдет с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генассамблея проходит на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818044778.html
https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Украина
11:50 20.09.2022
 
Британия сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году

Британия подтвердила, что как минимум сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что сохранит или увеличит уровень военной поддержки Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании (идее) безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованным на сайте правительства во вторник.
В заявлении отмечается, что Великобритания уже является "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". В 2022 году Британия выделила 2,3 млрд фунтов стерлингов Киеву, а с 2015 года в стране было обучено 27 тысяч украинских военных, говорится в пресс-релизе.
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"Точный характер военной поддержки Украины в 2023 году будет определяться исходя из потребностей вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня", - сказано в заявление.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году.
Во вторник Трасс отправится в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года пройдет с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генассамблея проходит на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
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