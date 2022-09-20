https://ria.ru/20220920/perevod-1818009858.html

"Молдовагаз": работаем над выплатой аванса за газ за сентябрь "Газпрому"

"Молдовагаз": работаем над выплатой аванса за газ за сентябрь "Газпрому" - РИА Новости, 20.09.2022

"Молдовагаз": работаем над выплатой аванса за газ за сентябрь "Газпрому"

"Молдовагаз" вместе с правительством Молдавии работает над возможностью в срок перечислить "Газпрому" авансовый платеж за сентябрь, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:34

экономика

газпром

молдовагаз

молдавия

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. "Молдовагаз" вместе с правительством Молдавии работает над возможностью в срок перечислить "Газпрому" авансовый платеж за сентябрь, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

экономика, газпром, молдовагаз, молдавия