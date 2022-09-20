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Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу на карту - РИА Новости, 20.09.2022
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Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу на карту
Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу на карту - РИА Новости, 20.09.2022
Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу на карту
Иногда при переводе средств на банковскую карту возникает вопрос о необходимости примечания. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:18
2022-09-20T03:18
экономика
ольга дайнеко
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иногда при переводе средств на банковскую карту возникает вопрос о необходимости примечания. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как действовать в подобной ситуации.Она подчеркнула, что законодательство не содержит четких требований в указании назначения платежа. Однако банки обязаны проверять легальность переводов и, при необходимости, блокировать карту клиента.По словам Дайнеко, сумма переводов, как и текст примечаний, анализируется автоматически. Система может заблокировать счета при "подозрении на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование экстремизма/терроризма и иные нарушения закона", а также из-за "регулярных крупных поступлений от разных отправителей и снятии наличных" или "нетипичного всплеска переводов в пользу третьих лиц". Эксперт отметила, что с блокировкой и последующими объяснениями банку могут столкнуться и добропорядочные владельцы карт. Чтобы избежать такой ситуации владельцам счетов следует использовать нейтральные фразы в примечаниях и не переводить деньги незнакомым людям.Дайнеко добавила, что существует "миф" о списании 13% НДЛФ при отсутствии примечаний к переводу. "Поступления, с которых взимается налог, перечислены в Налоговом кодексе и переводов на карту в перечне нет", - напомнила эксперт.
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экономика, ольга дайнеко, россия
Экономика, Ольга Дайнеко, Россия
03:18 20.09.2022
 
Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечании к переводу на карту

Эксперт Минфина Дайнеко: при переводе денег третьим лицам есть риск блокирования карты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в офисе банка
Посетители в офисе банка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иногда при переводе средств на банковскую карту возникает вопрос о необходимости примечания. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как действовать в подобной ситуации.
Она подчеркнула, что законодательство не содержит четких требований в указании назначения платежа. Однако банки обязаны проверять легальность переводов и, при необходимости, блокировать карту клиента.
По словам Дайнеко, сумма переводов, как и текст примечаний, анализируется автоматически. Система может заблокировать счета при "подозрении на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование экстремизма/терроризма и иные нарушения закона", а также из-за "регулярных крупных поступлений от разных отправителей и снятии наличных" или "нетипичного всплеска переводов в пользу третьих лиц". Эксперт отметила, что с блокировкой и последующими объяснениями банку могут столкнуться и добропорядочные владельцы карт. Чтобы избежать такой ситуации владельцам счетов следует использовать нейтральные фразы в примечаниях и не переводить деньги незнакомым людям.
Дайнеко добавила, что существует "миф" о списании 13% НДЛФ при отсутствии примечаний к переводу. "Поступления, с которых взимается налог, перечислены в Налоговом кодексе и переводов на карту в перечне нет", - напомнила эксперт.

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