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Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят - РИА Новости, 20.09.2022
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Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят
Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят - РИА Новости, 20.09.2022
Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят
Американская PepsiCo Inc. полностью прекращает производство напитков марок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:14
2022-09-20T10:41
россия
экономика
pepsico, inc.
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская PepsiCo Inc. полностью прекращает производство напитков марок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании."PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства", — говорится в публикации.Ранее журналисты Рейтер посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе (последняя — 17-го августа) на российских заводах.В заявлении для агентства американская компания также пояснила, что прекратила местное производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7up и Mountain Dew. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания ещё 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж напитков на российском рынке из-за ситуации в Украине.
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россия, экономика, pepsico, inc., санкции в отношении россии
Россия, Экономика, PepsiCo, Inc., Санкции в отношении России
10:14 20.09.2022 (обновлено: 10:41 20.09.2022)
 
Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят

PepsiCo объявило о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВыкладка продукции на витрину в супермаркете
Выкладка продукции на витрину в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Выкладка продукции на витрину в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская PepsiCo Inc. полностью прекращает производство напитков марок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании.
"PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства", — говорится в публикации.
Ранее журналисты Рейтер посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе (последняя — 17-го августа) на российских заводах.
В заявлении для агентства американская компания также пояснила, что прекратила местное производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7up и Mountain Dew.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания ещё 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж напитков на российском рынке из-за ситуации в Украине.

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