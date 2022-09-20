10:14 20.09.2022 (обновлено: 10:41 20.09.2022)
Производство Pepsi и 7UP в России полностью прекратят
PepsiCo объявило о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
Выкладка продукции на витрину в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская PepsiCo Inc. полностью прекращает производство напитков марок Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании.
"PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства", — говорится в публикации.
Ранее журналисты Рейтер посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе (последняя — 17-го августа) на российских заводах.
В заявлении для агентства американская компания также пояснила, что прекратила местное производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7up и Mountain Dew.
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания ещё 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж напитков на российском рынке из-за ситуации в Украине.
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания ещё 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж напитков на российском рынке из-за ситуации в Украине.