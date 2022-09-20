https://ria.ru/20220920/pensii-1818009280.html

Пенсионерам объяснили, кому не положена прибавка с 80 лет

Пенсионерам объяснили, кому не положена прибавка с 80 лет - РИА Новости, 20.09.2022

Пенсионерам объяснили, кому не положена прибавка с 80 лет

Прибавку к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, платят по умолчанию – для этого не нужно писать никаких заявлений. Однако положена она не всем, а лишь тем, кто... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:16

2022-09-20T01:16

2022-09-20T03:35

общество

пенсионеры

пенсия

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Прибавку к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, платят по умолчанию – для этого не нужно писать никаких заявлений. Однако положена она не всем, а лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости, рассказал агентству "Прайм" кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.По его словам, речь идет именно о выплате, которую назначают после достижения человеком пенсионного возраста. Она призвана компенсировать заработную плату, которую он получал на работе. "Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений", - пояснил эксперт.Бывают виды страховой пенсии, установленные по иным основаниям – инвалидности или потере кормильца. В этом случае доплаты не будет, поскольку получатели уже имеют увеличенную выплату независимо от возраста. Правда, если пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, гражданин может выбрать более выгодный вариант. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, заключил Парфенов.

https://ria.ru/20220914/lgoty-1816619253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, пенсионеры, пенсия, россия