01:16 20.09.2022 (обновлено: 03:35 20.09.2022)
Пенсионерам объяснили, кому не положена прибавка с 80 лет
Эксперт Парфенов: прибавка после 80 лет положена лишь тем, кто получает страховую пенсию
Пенсионерка. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Прибавку к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, платят по умолчанию – для этого не нужно писать никаких заявлений. Однако положена она не всем, а лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости, рассказал агентству "Прайм" кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.
По его словам, речь идет именно о выплате, которую назначают после достижения человеком пенсионного возраста. Она призвана компенсировать заработную плату, которую он получал на работе. "Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений", - пояснил эксперт.
Бывают виды страховой пенсии, установленные по иным основаниям – инвалидности или потере кормильца. В этом случае доплаты не будет, поскольку получатели уже имеют увеличенную выплату независимо от возраста. Правда, если пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, гражданин может выбрать более выгодный вариант. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, заключил Парфенов.