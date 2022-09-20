https://ria.ru/20220920/penie-1818017607.html
CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II
CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II - РИА Новости, 20.09.2022
CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II
Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях, вызвав активные РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:12
2022-09-20T04:12
2022-09-20T10:00
в мире
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
джастин трюдо
канада
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях, вызвав активные обсуждения пользователей, мнения которых разделились.Как отмечает канадский телеканал CBC, в сеть попало видео, на котором Трюдо стоит у рояля в лондонском отеле и поет песню группы Queen Bohemian Rhapsody. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.Некоторые пользователи обвинили канадского премьера в нарушении рамок приличия на фоне похорон королевы и объявленного траура, кто-то назвал его действия безответственными для представителя страны. Кто-то же сравнил пение Трюдо с вечеринкой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа.Другие пользователи, однако, отметили, что Трюдо пел песню не во время какого-либо официального мероприятия, и посчитали, что даже во время траура он мог позволить себе выделить время на отдых.В администрации канадского премьера подтвердили, что на видео запечатлен он, и добавили, что канадский музыкант Грегори Шарль играл на музыкальном инструменте, а к нему присоединились некоторые члены канадской делегации.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/bayden-1817966051.html
https://rsport.ria.ru/20220919/elizaveta-1817850375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, джастин трюдо, канада
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Джастин Трюдо, Канада
04:12 20.09.2022 (обновлено: 10:00 20.09.2022)
CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II
CBC: премьера Канады Трюдо раскритиковали за пение в Лондоне перед похоронами Елизаветы II
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Видео пения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях, вызвав
активные обсуждения пользователей, мнения которых разделились.
Как отмечает канадский телеканал CBC, в сеть попало видео, на котором Трюдо стоит у рояля в лондонском отеле и поет песню группы Queen Bohemian Rhapsody. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.
Некоторые пользователи обвинили канадского премьера в нарушении рамок приличия на фоне похорон королевы и объявленного траура, кто-то назвал его действия безответственными для представителя страны. Кто-то же сравнил пение Трюдо с вечеринкой бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа.
Другие пользователи, однако, отметили, что Трюдо пел песню не во время какого-либо официального мероприятия, и посчитали, что даже во время траура он мог позволить себе выделить время на отдых.
В администрации канадского премьера подтвердили, что на видео запечатлен он, и добавили, что канадский музыкант Грегори Шарль играл на музыкальном инструменте, а к нему присоединились некоторые члены канадской делегации.
"Шарль, известный музыкант из Квебека… играл на рояле в лобби отеля, что привело к тому, что некоторые члены делегации, включая премьер-министра, присоединились", - заявили в правительстве.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии
в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена
, президента Франции Эммануэля Макрона
и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
.
Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI.