https://ria.ru/20220920/pechatniki-1818054956.html
Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90%
Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90% - РИА Новости, 20.09.2022
Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90%
Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:34
2022-09-20T10:34
2022-09-20T10:36
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Недвижимость. Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку", – рассказал Бочкарев.Бочкарев добавил, что пересадка со станции "Печатники" Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1, в котором уже завершаются работы по устройству наклонного хода. Вскоре строители планируют приступить там к монтажу пяти эскалаторов.Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии, в который входят четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220916/potapovo-1817193858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 20 сен - РИА Недвижимость. Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку", – рассказал Бочкарев
.
Бочкарев добавил, что пересадка со станции "Печатники" Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1, в котором уже завершаются работы по устройству наклонного хода. Вскоре строители планируют приступить там к монтажу пяти эскалаторов.
Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии, в который входят четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.