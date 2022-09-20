https://ria.ru/20220920/pechatniki-1818054956.html

Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90%

Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90% - РИА Новости, 20.09.2022

Бочкарев: конструкции пересадки на станции метро "Печатники" готовы на 90%

Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:34

2022-09-20T10:34

2022-09-20T10:36

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 20 сен - РИА Недвижимость. Основные конструкции пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку", – рассказал Бочкарев.Бочкарев добавил, что пересадка со станции "Печатники" Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1, в котором уже завершаются работы по устройству наклонного хода. Вскоре строители планируют приступить там к монтажу пяти эскалаторов.Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии, в который входят четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/potapovo-1817193858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы