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Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет

Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет - РИА Новости, 20.09.2022

Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к РФ и вот это случилось. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:09

2022-09-20T18:09

2022-09-20T18:09

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

референдум в донбассе

в мире

россия

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к РФ и вот это случилось.Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818211216.html

луганская народная республика

россия

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леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире, россия