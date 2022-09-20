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Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818239416.html
Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет
Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет - РИА Новости, 20.09.2022
Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к РФ и вот это случилось. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:09
2022-09-20T18:09
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
в мире
россия
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к РФ и вот это случилось.Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818211216.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире, Россия
18:09 20.09.2022
 
Пасечник: в ЛНР ждали референдум о присоединении к России долгие восемь лет

Глава ЛНР Пасечник: в республике ждали референдум о присоединении к России восемь лет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к РФ и вот это случилось.
"Все мы долгие восемь лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее. И вот это случилось: референдуму быть!", - заявил Пасечник в своем Telegram-канале.
Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.

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