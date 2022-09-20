Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей

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Дожди, сырость и прохладная погода — не только вестники ушедшего лета. Это спутники грибного сезона! Но прежде чем пойти на тихую охоту, нужно подобрать правильную экипировку и вспомнить правила безопасности в лесу. Как подготовиться к сбору грибов и что делать, если вы заблудились — смотрите в нашем видео.