https://ria.ru/20220920/pamyatka-1818174636.html
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей - РИА Новости, 20.09.2022
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей
Дожди, сырость и прохладная погода — не только вестники ушедшего лета. Это спутники грибного сезона! Но прежде чем пойти на тихую охоту, нужно подобрать правильную экипировку и вспомнить правила безопасности в лесу. Как подготовиться к сбору грибов и что делать, если вы заблудились — смотрите в нашем видео.
2022-09-20T15:28
2022-09-20T15:28
2022-09-20T15:28
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818169296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1ec4bce598e120cf90a4b4cd79b6be9.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818169296_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_d9ead5b75ee3eaef6833fdaebebbc472.jpg
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей
Дожди, сырость и прохладная погода — не только вестники ушедшего лета. Это спутники грибного сезона! Но прежде чем пойти на тихую охоту, нужно подобрать правильную экипировку и вспомнить правила безопасности в лесу. Как подготовиться к сбору грибов и что делать, если вы заблудились — смотрите в нашем видео.
2022-09-20T15:28
true
PT2M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, видео
Москва, Видео
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей
Дожди, сырость и прохладная погода — не только вестники ушедшего лета. Это спутники грибного сезона! Но прежде чем пойти на тихую охоту, нужно подобрать правильную экипировку и вспомнить правила безопасности в лесу. Как подготовиться к сбору грибов и что делать, если вы заблудились — смотрите в нашем видео.
2022-09-20T15:28
true
PT2M48S
Как не потеряться в лесу: памятка от спасателей
Дожди, сырость и прохладная погода — не только вестники ушедшего лета. Это спутники грибного сезона! Но прежде чем пойти на тихую охоту, нужно подобрать правильную экипировку и вспомнить правила безопасности в лесу. Как подготовиться к сбору грибов и что делать, если вы заблудились — смотрите в нашем видео.