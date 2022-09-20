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В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/otvetstvennost-1818251412.html
В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта
В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта - РИА Новости, 20.09.2022
В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта
Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:04
2022-09-20T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
ирина верещук
украина
верховная рада украины
россия
херсонская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины.Его инициатором является премьер Украины Денис Шмыгаль."Проектом акта предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которыми предусмотреть уголовную ответственность за вступление в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23 февраля 2022 года был таким лицом, в гражданство государства-агрессора и/или получения паспортных документов государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке.За это предлагается наказание в виде 10 – 15 лет лишения свободы. За призывы к паспортизации законопроектом предлагается наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров согласовал изменения в уголовный кодекс, в рамках законопроекта госслужащим за получение паспорта РФ грозит наказание от 10 до 15 лет лишение свободы.Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
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в мире, денис шмыгаль, ирина верещук, украина, верховная рада украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Ирина Верещук, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Херсонская область
19:04 20.09.2022 (обновлено: 19:42 20.09.2022)
 
В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта

В Раду внесли законопроект об ответственности за получение украинцами российского паспорта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины.
Его инициатором является премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Проектом акта предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которыми предусмотреть уголовную ответственность за вступление в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23 февраля 2022 года был таким лицом, в гражданство государства-агрессора и/или получения паспортных документов государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке.
За это предлагается наказание в виде 10 – 15 лет лишения свободы. За призывы к паспортизации законопроектом предлагается наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров согласовал изменения в уголовный кодекс, в рамках законопроекта госслужащим за получение паспорта РФ грозит наказание от 10 до 15 лет лишение свободы.
Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальИрина ВерещукУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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