https://ria.ru/20220920/otvetstvennost-1818251412.html

В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта

В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта - РИА Новости, 20.09.2022

В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:04

2022-09-20T19:04

2022-09-20T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

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херсонская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины.Его инициатором является премьер Украины Денис Шмыгаль."Проектом акта предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которыми предусмотреть уголовную ответственность за вступление в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23 февраля 2022 года был таким лицом, в гражданство государства-агрессора и/или получения паспортных документов государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке.За это предлагается наказание в виде 10 – 15 лет лишения свободы. За призывы к паспортизации законопроектом предлагается наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров согласовал изменения в уголовный кодекс, в рамках законопроекта госслужащим за получение паспорта РФ грозит наказание от 10 до 15 лет лишение свободы.Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

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в мире, денис шмыгаль, ирина верещук, украина, верховная рада украины, россия, херсонская область