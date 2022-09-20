19:04 20.09.2022 (обновлено: 19:42 20.09.2022)
В Раде предложили уголовно наказывать за получение российского паспорта
В Раду внесли законопроект об ответственности за получение украинцами российского паспорта
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины.
Его инициатором является премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Проектом акта предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которыми предусмотреть уголовную ответственность за вступление в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23 февраля 2022 года был таким лицом, в гражданство государства-агрессора и/или получения паспортных документов государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке.
За это предлагается наказание в виде 10 – 15 лет лишения свободы. За призывы к паспортизации законопроектом предлагается наказание от 5 до 8 лет тюрьмы.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров согласовал изменения в уголовный кодекс, в рамках законопроекта госслужащим за получение паспорта РФ грозит наказание от 10 до 15 лет лишение свободы.
Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.