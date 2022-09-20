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Путин оценил отношения России с Новой Зеландией - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин оценил отношения России с Новой Зеландией
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией - РИА Новости, 20.09.2022
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией
Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:46
2022-09-20T12:46
владимир путин
новая зеландия
россия
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма. Против этой человеконенавистнической идеологии. Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным", - заявил Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
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владимир путин, новая зеландия, россия, политика
Владимир Путин, Новая Зеландия, Россия, Политика
12:46 20.09.2022
 
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией

Президент Путин назвал отношения с Новой Зеландией неудовлетворительными

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма. Против этой человеконенавистнической идеологии. Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным", - заявил Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

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