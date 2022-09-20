https://ria.ru/20220920/otnosheniya-1818102444.html

Путин оценил отношения России с Новой Зеландией

Путин оценил отношения России с Новой Зеландией - РИА Новости, 20.09.2022

Путин оценил отношения России с Новой Зеландией

Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:46

2022-09-20T12:46

2022-09-20T12:46

владимир путин

новая зеландия

россия

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма. Против этой человеконенавистнической идеологии. Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным", - заявил Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

https://ria.ru/20220920/putin-1818099174.html

новая зеландия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, новая зеландия, россия, политика