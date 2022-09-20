https://ria.ru/20220920/otnosheniya-1818102444.html
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией - РИА Новости, 20.09.2022
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией
Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:46
2022-09-20T12:46
2022-09-20T12:46
владимир путин
новая зеландия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма. Против этой человеконенавистнической идеологии. Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным", - заявил Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
https://ria.ru/20220920/putin-1818099174.html
новая зеландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новая зеландия, россия, политика
Владимир Путин, Новая Зеландия, Россия, Политика
Путин оценил отношения России с Новой Зеландией
Президент Путин назвал отношения с Новой Зеландией неудовлетворительными