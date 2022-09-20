https://ria.ru/20220920/osetiya-1818040297.html
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики - РИА Новости, 20.09.2022
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Республики и выразил намерение помогать стране в обеспечении национальной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:32
2022-09-20T09:32
2022-09-20T09:32
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Республики и выразил намерение помогать стране в обеспечении национальной безопасности, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - говорится в тексте телеграммы.Отмечается, что праздник Дня Республики стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, которые в упорной борьбе "отстояли свое законное право на свободу и независимость".В завершение поздравления Путин пожелал президенту Южной Осетии крепкого здоровья и успехов, а ее гражданам - мира и благополучия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, южная осетия, россия, в мире
Владимир Путин, Южная Осетия, Россия, В мире
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики
Президент Путин: намерены и впредь помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности