https://ria.ru/20220920/osetiya-1818040297.html

Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики - РИА Новости, 20.09.2022

Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Республики и выразил намерение помогать стране в обеспечении национальной... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:32

2022-09-20T09:32

2022-09-20T09:32

владимир путин

южная осетия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Республики и выразил намерение помогать стране в обеспечении национальной безопасности, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - говорится в тексте телеграммы.Отмечается, что праздник Дня Республики стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, которые в упорной борьбе "отстояли свое законное право на свободу и независимость".В завершение поздравления Путин пожелал президенту Южной Осетии крепкого здоровья и успехов, а ее гражданам - мира и благополучия.

https://ria.ru/20220714/shoygu-1802494087.html

https://ria.ru/20220621/obedinenie-1797002796.html

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Дарья Буймова

владимир путин, южная осетия, россия, в мире