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Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия - РИА Новости, 20.09.2022
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не перестанет просить оружие у Запада до тех пор, пока не завершится конфликт. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:44
2022-09-20T09:44
2022-09-20T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не перестанет просить оружие у Запада до тех пор, пока не завершится конфликт."Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточное количество оружия… Я смогу сказать, что мы получили достаточно, только после того, как Украина победит. Пока этого не произошло, мы будем просить еще", - заявил он в интервью агентству Блумберг.Кулеба сейчас находится с рабочей поездкой в США для участия в общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, мид украины
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Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
Глава МИД Кулеба: Украина продолжит просить оружие у Запада, пока не завершится конфликт