https://ria.ru/20220920/opyt-1818186165.html

В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт

В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт - РИА Новости, 20.09.2022

В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт

В Тверской области в этом году более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:56

2022-09-20T15:56

2022-09-20T15:56

тверская область

игорь руденя

общество

жкх

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150038/17/1500381785_0:329:6256:3848_1920x0_80_0_0_a2c27b95b33e093c9829896abe5273ae.jpg

ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. В Тверской области в этом году более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт, сообщает пресс-служба регионального правительства."Во внебюджетной сфере мы более чем в два раза увеличили участие детей в трудовой занятости. Важно, что наши предприниматели активно включились в процесс трудового воспитания подростков", - отметил губернатор области Игорь Руденя на заседании правительства, на котором подводились итоги работы по обеспечению трудовой занятости подростков и задачи по этому направлению на следующий год.В трудоустройстве подростков задействованы почти 770 предприятий и организаций региона, доля организаций внебюджетной сферы с 2016 года выросла на 49,9%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.Ребята смогли поработать на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. Также для подрастающего поколения были созданы временные рабочие места в организациях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства.Глава региона поставил задачу по более активному привлечению к трудоустройству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20220808/trudoustroystvo-1808112124.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество, жкх, тверская область