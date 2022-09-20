https://ria.ru/20220920/opyt-1818186165.html
В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт
В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт - РИА Новости, 20.09.2022
В Тверской области более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт
В Тверской области в этом году более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:56
2022-09-20T15:56
2022-09-20T15:56
тверская область
игорь руденя
общество
жкх
тверская область
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ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. В Тверской области в этом году более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт, сообщает пресс-служба регионального правительства."Во внебюджетной сфере мы более чем в два раза увеличили участие детей в трудовой занятости. Важно, что наши предприниматели активно включились в процесс трудового воспитания подростков", - отметил губернатор области Игорь Руденя на заседании правительства, на котором подводились итоги работы по обеспечению трудовой занятости подростков и задачи по этому направлению на следующий год.В трудоустройстве подростков задействованы почти 770 предприятий и организаций региона, доля организаций внебюджетной сферы с 2016 года выросла на 49,9%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.Ребята смогли поработать на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. Также для подрастающего поколения были созданы временные рабочие места в организациях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства.Глава региона поставил задачу по более активному привлечению к трудоустройству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20220808/trudoustroystvo-1808112124.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, жкх, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, ЖКХ, Тверская область
ТВЕРЬ, 20 сен – РИА Новости. В Тверской области в этом году более 7,5 тысяч подростков получили трудовой опыт, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Во внебюджетной сфере мы более чем в два раза увеличили участие детей в трудовой занятости. Важно, что наши предприниматели активно включились в процесс трудового воспитания подростков", - отметил губернатор области Игорь Руденя
на заседании правительства, на котором подводились итоги работы по обеспечению трудовой занятости подростков и задачи по этому направлению на следующий год.
В трудоустройстве подростков задействованы почти 770 предприятий и организаций региона, доля организаций внебюджетной сферы с 2016 года выросла на 49,9%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.
Ребята смогли поработать на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. Также для подрастающего поколения были созданы временные рабочие места в организациях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства.
Глава региона поставил задачу по более активному привлечению к трудоустройству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.