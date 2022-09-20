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Путин заявил об упрощении контрактных процедур по ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин заявил об упрощении контрактных процедур по ОПК
Путин заявил об упрощении контрактных процедур по ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил об упрощении контрактных процедур по ОПК
Упрощены контрактные процедуры по ОПК, Промсвязьбанк сохраняет льготные контракты по технике, которая поступает на вооружение, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:39
2022-09-20T14:55
промсвязьбанк
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Упрощены контрактные процедуры по ОПК, Промсвязьбанк сохраняет льготные контракты по технике, которая поступает на вооружение, сообщил президент России Владимир Путин."Так, чтобы производство и ремонт вооружения техники были непрерывными, были приняты решения: существенно упрощены процедуры контрактные и предконтрактные процедуры, вы знаете об этом", - сказал Путин и добавил, что были сокращены сроки заключения госконтрактов с единственным исполнителем и порядок формирования цен таких контрактов. Также были увеличены объемы их финансирования, пояснил президент.Как отметил Путин, Промсвязьбанк сохраняет условия льготного кредитования контрактов для опережающих поставок вооружения.
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промсвязьбанк, экономика, владимир путин, россия
Промсвязьбанк, Экономика, Владимир Путин, Россия
14:39 20.09.2022 (обновлено: 14:55 20.09.2022)
 
Путин заявил об упрощении контрактных процедур по ОПК

Путин заявил об упрощении контрактных процедур по оборонно-промышленному комплексу

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Упрощены контрактные процедуры по ОПК, Промсвязьбанк сохраняет льготные контракты по технике, которая поступает на вооружение, сообщил президент России Владимир Путин.
"Так, чтобы производство и ремонт вооружения техники были непрерывными, были приняты решения: существенно упрощены процедуры контрактные и предконтрактные процедуры, вы знаете об этом", - сказал Путин и добавил, что были сокращены сроки заключения госконтрактов с единственным исполнителем и порядок формирования цен таких контрактов. Также были увеличены объемы их финансирования, пояснил президент.
Как отметил Путин, Промсвязьбанк сохраняет условия льготного кредитования контрактов для опережающих поставок вооружения.

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