https://ria.ru/20220920/oon-1818098318.html

Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин

Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин

Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:32

2022-09-20T12:32

2022-09-20T12:58

россия

оон

владимир путин

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", - сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20220920/lavrov-1818056120.html

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2022

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россия, оон, владимир путин, генеральная ассамблея оон