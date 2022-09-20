https://ria.ru/20220920/oon-1818098318.html
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин
Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:32
2022-09-20T12:32
2022-09-20T12:58
россия
оон
владимир путин
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", - сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20220920/lavrov-1818056120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, оон, владимир путин, генеральная ассамблея оон
Россия, ООН, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН
12:32 20.09.2022 (обновлено: 12:58 20.09.2022)
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет выступать на площадке ООН с позиции объединения