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Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин
Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:32
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россия
оон
владимир путин
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", - сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
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россия, оон, владимир путин, генеральная ассамблея оон
Россия, ООН, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН
12:32 20.09.2022 (обновлено: 12:58 20.09.2022)
 
Россия будет выступать в ООН с позиции объединения, заявил Путин

Путин заявил, что Россия будет выступать на площадке ООН с позиции объединения

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин.
"Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", - сказал президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 10:37
В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова
 
РоссияООНВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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