https://ria.ru/20220920/odnoklassniki-1818256600.html
В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области
В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области - РИА Новости, 20.09.2022
В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области
Страница орловского губернатора Андрея Клычкова в "Одноклассниках" заблокирована из-за бот-атаки. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:27
2022-09-20T19:27
2022-09-20T20:58
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МОСКВА/БРЯНСК, 20 сен - РИА Новости. Страница орловского губернатора Андрея Клычкова в "Одноклассниках" заблокирована из-за бот-атаки.Глава региона два раза в неделю выходит в прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" для общения с жителями региона. В ходе последнего эфира он сообщил, что получает жалобы на то, что обращения жителей на его странице в "Одноклассниках" остаются без ответаОн пояснил, что проблема будет решена в течение недели."Аккаунт губернатора Орловской области Андрея Клычкова был и остается доступен всем пользователям соцсети. На короткое время алгоритмы автоматической модерации "ОК" ограничили только отправку сообщений пользователя незнакомым людям в соцсети. Сейчас никаких ограничений у профиля нет. Мы не фиксируем никакой подозрительной активности, данные пользователей в безопасности", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе "Одноклассников".
https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, орловская область, одноклассники, россия, интернет, происшествия, вконтакте, соцсети, социальные сети
Общество, Орловская область, Одноклассники, Россия, Интернет, Происшествия, ВКонтакте, Соцсети, Социальные сети
19:27 20.09.2022 (обновлено: 20:58 20.09.2022)
В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области
Страницу главы Орловской области Клычкова в "Одноклассниках" заблокировали из-за бот-атаки
МОСКВА/БРЯНСК, 20 сен - РИА Новости. Страница орловского губернатора Андрея Клычкова в "Одноклассниках" заблокирована из-за бот-атаки.
Глава региона два раза в неделю выходит в прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" для общения с жителями региона. В ходе последнего эфира он сообщил, что получает жалобы на то, что обращения жителей на его странице в "Одноклассниках" остаются без ответа
"Многие заметили, что мы ведем эфир "ВКонтакте", а потом перекидываем в другие соцсети. "Одноклассники" заблокировли. Была бот-атака. Система заблокировала на 14 дней. Уже неделя прошла. Прошу терпения. Я вижу все обращения, но просто ответить не могу на них", - сказал Клычков в прямом эфире.
Он пояснил, что проблема будет решена в течение недели.
"Аккаунт губернатора Орловской области Андрея Клычкова был и остается доступен всем пользователям соцсети. На короткое время алгоритмы автоматической модерации "ОК" ограничили только отправку сообщений пользователя незнакомым людям в соцсети. Сейчас никаких ограничений у профиля нет. Мы не фиксируем никакой подозрительной активности, данные пользователей в безопасности", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе "Одноклассников".