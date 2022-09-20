https://ria.ru/20220920/odnoklassniki-1818256600.html

В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области

В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области - РИА Новости, 20.09.2022

В "Одноклассниках" заблокировали страницу главы Орловской области

Страница орловского губернатора Андрея Клычкова в "Одноклассниках" заблокирована из-за бот-атаки. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:27

2022-09-20T19:27

2022-09-20T20:58

общество

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МОСКВА/БРЯНСК, 20 сен - РИА Новости. Страница орловского губернатора Андрея Клычкова в "Одноклассниках" заблокирована из-за бот-атаки.Глава региона два раза в неделю выходит в прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" для общения с жителями региона. В ходе последнего эфира он сообщил, что получает жалобы на то, что обращения жителей на его странице в "Одноклассниках" остаются без ответаОн пояснил, что проблема будет решена в течение недели."Аккаунт губернатора Орловской области Андрея Клычкова был и остается доступен всем пользователям соцсети. На короткое время алгоритмы автоматической модерации "ОК" ограничили только отправку сообщений пользователя незнакомым людям в соцсети. Сейчас никаких ограничений у профиля нет. Мы не фиксируем никакой подозрительной активности, данные пользователей в безопасности", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе "Одноклассников".

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Владимир Лаврентьев

общество, орловская область, одноклассники, россия, интернет, происшествия, вконтакте, соцсети, социальные сети