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Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818268639.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов
Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:03
2022-09-20T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, было разрушено одно домостроение, повреждены 19 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220920/devochka-1818235214.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:03 20.09.2022
 
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов

Народная милиция ДНР: ВСУ во вторник выпустили по республике более 110 боеприпасов

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"За текущие сутки противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, было разрушено одно домостроение, повреждены 19 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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