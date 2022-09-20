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Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов
Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:03
2022-09-20T20:03
2022-09-20T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, было разрушено одно домостроение, повреждены 19 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов
Народная милиция ДНР: ВСУ во вторник выпустили по республике более 110 боеприпасов