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Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов

Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска выпустили по ДНР более 110 боеприпасов

Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:03

2022-09-20T20:03

2022-09-20T20:03

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили более 110 боеприпасов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, было разрушено одно домостроение, повреждены 19 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220920/devochka-1818235214.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины