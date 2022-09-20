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Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818185108.html
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк, в том числе снарядами натовского калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:53
2022-09-20T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
макеевка
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк, в том числе снарядами натовского калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлениям: 14.35 (совпадает с мск) – населённый пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка; 14.45 мск – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.06 мск украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), зайцево, макеевка, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Макеевка, ДНР, Вооруженные силы Украины
15:53 20.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМесто обстрелов в Донецке
Место обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Место обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Донецк, в том числе снарядами натовского калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлениям: 14.35 (совпадает с мск) – населённый пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка; 14.45 мск – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.06 мск украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоМакеевкаДНРВооруженные силы Украины
 
 
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