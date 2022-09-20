https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за несколько часов выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Горловке, а также четыре раза обстреляли... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:55

2022-09-20T01:55

2022-09-20T01:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155265/99/1552659932_0:207:2906:1842_1920x0_80_0_0_c6ecc71a7d934a829e78e9ff679d4fd7.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Горловке, а также четыре раза обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.07 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 1.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 1.12 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка в 23.15 понедельника, два снаряда по Ясиноватой еще ранее, в 21.54, и три снаряда по Никитовскому району Горловки в 18.00.

https://ria.ru/20220919/postradavshie-1817998731.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика