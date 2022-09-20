https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска за несколько часов выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Горловке, а также четыре раза обстреляли... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:55
2022-09-20T01:55
2022-09-20T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой, Горловке, а также четыре раза обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.07 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 1.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 1.12 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка в 23.15 понедельника, два снаряда по Ясиноватой еще ранее, в 21.54, и три снаряда по Никитовскому району Горловки в 18.00.
https://ria.ru/20220919/postradavshie-1817998731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую снарядами натовского калибра