https://ria.ru/20220920/obstrel-1818271721.html

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Кировский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:20

2022-09-20T20:20

2022-09-20T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Кировский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство заявило, что в 20.00 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато