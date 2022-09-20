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Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС
Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС
Украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, противоракеты российской ПВО поразили восемь целей в воздухе, сообщает администрация Каховского... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:23
2022-09-20T19:23
2022-09-20T19:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
новая каховка
украина
каховская гэс
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, противоракеты российской ПВО поразили восемь целей в воздухе, сообщает администрация Каховского района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 8 воздушных взрывов. Под обстрелом Украины Каховская ГЭС", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
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вооруженные силы рф, в мире, новая каховка, украина, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Новая Каховка, Украина, Каховская ГЭС
19:23 20.09.2022 (обновлено: 19:27 20.09.2022)
Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС
Власти сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ, работают системы ПВО