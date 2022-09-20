https://ria.ru/20220920/obstrel-1818255414.html

Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС

Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные обстреливают Каховскую ГЭС

Украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, противоракеты российской ПВО поразили восемь целей в воздухе, сообщает администрация Каховского... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:23

2022-09-20T19:23

2022-09-20T19:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

новая каховка

украина

каховская гэс

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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, противоракеты российской ПВО поразили восемь целей в воздухе, сообщает администрация Каховского района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 8 воздушных взрывов. Под обстрелом Украины Каховская ГЭС", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

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вооруженные силы рф, в мире, новая каховка, украина, каховская гэс