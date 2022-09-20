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Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 25 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:45

2022-09-20T15:45

2022-09-20T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

нато

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 25 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 13.22 мск – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.52 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.15 мск и 14.32 мск по Петровскому району Донецка 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

горловка

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в мире, донецк (днр), украина, нато, сцкк, горловка