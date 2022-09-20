https://ria.ru/20220920/obstrel-1818109947.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку, Горловке и Гольмовскому 13 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:05

2022-09-20T13:05

2022-09-20T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

гольмовский

стирол

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку, Горловке и Гольмовскому 13 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.23 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.00 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.02 мск - по Горловке шесть снарядов того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

гольмовский

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в мире, горловка, донецк (днр), гольмовский, стирол, нато, сцкк