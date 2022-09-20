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Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса

Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:10

2022-09-20T15:10

2022-09-20T15:20

россия

донбасс

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР."Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/dnr-1818163461.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин