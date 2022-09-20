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Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса
Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:10
2022-09-20T15:10
2022-09-20T15:20
россия
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно уверен в результатах референдума о вхождении республики в состав РФ, его намерены провести незамедлительно.Ранее закон о референдуме о вхождении в состав РФ был принят Народным Советом ДНР."Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса – быть в составе Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены его провести незамедлительно", - отметил он в обращении к президенту РФ Владимиру Путину в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/dnr-1818163461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин
Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
15:10 20.09.2022 (обновлено: 15:20 20.09.2022)
Пушилин назвал желание быть в составе России главным чаянием людей Донбасса
Пушилин в обращении к Путину: главное чаяние людей Донбасса — быть в составе России