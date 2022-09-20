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Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума
Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:13
2022-09-20T13:13
2022-09-20T15:09
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в мире
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референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы как можно скорее юридически утвердить итоги волеизъявления.Ранее во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Сальдо позднее объявил, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума."По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум - ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", - сказал Сальдо в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.По его словам, Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:13 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума
Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума в Херсонской области