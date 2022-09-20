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Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума

Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Сальдо попросит Путина как можно скорее утвердить итоги референдума

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:13

2022-09-20T13:13

2022-09-20T15:09

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в мире

херсонская область

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россия

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы как можно скорее юридически утвердить итоги волеизъявления.Ранее во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Сальдо позднее объявил, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума."По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он (референдум - ред.) юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", - сказал Сальдо в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.По его словам, Херсонская область взяла курс на воссоединение с Россией и уже не свернет с него.

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях