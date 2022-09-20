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В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу - РИА Новости, 20.09.2022
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В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу
В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу - РИА Новости, 20.09.2022
В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу
Поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу внесли в Госдуму,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:57
2022-09-20T12:57
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу внесли в Госдуму, документ с поправками доступен в электронной думской базе.Согласно документу, нарушение должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора по его выполнению, повлекшие причинение РФ ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее пяти миллионов рублей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.Поправки в УК РФ подготовлены депутатами ГД от всех фракций, а также сенаторами.
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Россия, Госдума РФ, Общество
12:57 20.09.2022
 
В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу

Нарушение условий контракта по оборонзаказу повлечет лишение свободы на срок до десяти лет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу внесли в Госдуму, документ с поправками доступен в электронной думской базе.
Согласно документу, нарушение должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора по его выполнению, повлекшие причинение РФ ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее пяти миллионов рублей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Поправки в УК РФ подготовлены депутатами ГД от всех фракций, а также сенаторами.

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