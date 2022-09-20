https://ria.ru/20220920/oboronzakaz-1818105430.html

В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу

В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу - РИА Новости, 20.09.2022

В ГД внесли поправки о наказании за нарушение госконтракта по оборонзаказу

Поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу внесли в Госдуму,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:57

2022-09-20T12:57

2022-09-20T12:57

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу внесли в Госдуму, документ с поправками доступен в электронной думской базе.Согласно документу, нарушение должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора по его выполнению, повлекшие причинение РФ ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее пяти миллионов рублей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.Поправки в УК РФ подготовлены депутатами ГД от всех фракций, а также сенаторами.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество