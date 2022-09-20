06:35 20.09.2022 (обновлено: 06:36 20.09.2022)
Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Генсек ООН Гутерреш назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Девятнадцатого сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем... Министр подробно рассказал о широкомасштабных провокациях Армении, инициативах нашей страны в области миростроительства. Гутерреш отметил важность процесса нормализации и снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях деятельности и текущей ситуации в регионе, добавили в министерстве.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.