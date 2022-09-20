https://ria.ru/20220920/normalizatsiya-1818021912.html

Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022

Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:35

2022-09-20T06:35

2022-09-20T06:36

в мире

антониу гутерреш

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Азербайджана.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях деятельности и текущей ситуации в регионе, добавили в министерстве.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220920/blinken-1818011887.html

армения

азербайджан

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Максим Горбачев

в мире, антониу гутерреш, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе