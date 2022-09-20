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Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022
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Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном - РИА Новости, 20.09.2022
Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:35
2022-09-20T06:36
в мире
антониу гутерреш
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Азербайджана.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях деятельности и текущей ситуации в регионе, добавили в министерстве.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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в мире, антониу гутерреш, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Антониу Гутерреш, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
06:35 20.09.2022 (обновлено: 06:36 20.09.2022)
 
Генсек ООН назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Генсек ООН Гутерреш назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке назвал важной нормализацию отношений между Баку и Ереваном, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Девятнадцатого сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем... Министр подробно рассказал о широкомасштабных провокациях Армении, инициативах нашей страны в области миростроительства. Гутерреш отметил важность процесса нормализации и снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях деятельности и текущей ситуации в регионе, добавили в министерстве.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

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