https://ria.ru/20220920/naemniki-1818017484.html

В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области

В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022

В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области

Иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, при этом общаются они на английском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:08

2022-09-20T04:08

2022-09-20T04:08

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в мире

харьковская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, при этом общаются они на английском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям", - сообщили РИА Новости в администрации.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьковская область