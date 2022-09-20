https://ria.ru/20220920/naemniki-1818017484.html
В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области
В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022
В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области
Иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, при этом общаются они на английском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:08
2022-09-20T04:08
2022-09-20T04:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, при этом общаются они на английском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям", - сообщили РИА Новости в администрации.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
В Купянске одни иностранные наемники, заявили власти Харьковской области
Администрация Харьковской области: иностранные наемники в Купянске говорят на английском