https://ria.ru/20220920/nablyudenie-1818190512.html

Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР

Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР

Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:08

2022-09-20T16:08

2022-09-20T16:10

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

в мире

референдум в донбассе

общественная палата рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.По его словам, ОП РФ имеет очень большую практику международного наблюдения и готова обеспечить наблюдение и на референдумах.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818174846.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, в мире, референдум в донбассе, общественная палата рф