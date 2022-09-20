16:08 20.09.2022 (обновлено: 16:10 20.09.2022)
Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР
Общественная палата и НОМ подтвердили участие в наблюдении на референдумах в ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Со стороны Общественной палаты РФ и партнеров в лице НОМ, АЮР, Союза журналистов России и многих других могу заявить, что, когда будут проходить референдумы, мы будем обеспечивать полномасштабное общественное наблюдение плечом к плечу с общественными палатами ДНР и ЛНР", - сказал Григорьев на площадке НОМ.
По его словам, ОП РФ имеет очень большую практику международного наблюдения и готова обеспечить наблюдение и на референдумах.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.