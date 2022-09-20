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Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР
Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР
Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:08
2022-09-20T16:10
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
в мире
референдум в донбассе
общественная палата рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.По его словам, ОП РФ имеет очень большую практику международного наблюдения и готова обеспечить наблюдение и на референдумах.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, в мире, референдум в донбассе, общественная палата рф
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, В мире, Референдум в Донбассе, Общественная палата РФ
16:08 20.09.2022 (обновлено: 16:10 20.09.2022)
 
Общественная палата и НОМ будут наблюдать за голосованием в ЛНР и ДНР

Общественная палата и НОМ подтвердили участие в наблюдении на референдумах в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Со стороны Общественной палаты РФ и партнеров в лице НОМ, АЮР, Союза журналистов России и многих других могу заявить, что, когда будут проходить референдумы, мы будем обеспечивать полномасштабное общественное наблюдение плечом к плечу с общественными палатами ДНР и ЛНР", - сказал Григорьев на площадке НОМ.

По его словам, ОП РФ имеет очень большую практику международного наблюдения и готова обеспечить наблюдение и на референдумах.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

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