https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818231902.html

Организаторы протестов в Кишиневе заявили о попытках полиции помешать акции

Организаторы протестов в Кишиневе заявили о попытках полиции помешать акции - РИА Новости, 20.09.2022

Организаторы протестов в Кишиневе заявили о попытках полиции помешать акции

Сотрудники полиции не разрешили манифестантам в Кишиневе установить сцену перед парламентом, а также изъяли у них колонки и микрофоны, заявила на брифинге... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:42

2022-09-20T17:42

2022-09-20T18:22

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КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции не разрешили манифестантам в Кишиневе установить сцену перед парламентом, а также изъяли у них колонки и микрофоны, заявила на брифинге депутат от фракции "Шор" Регина Апостолова.Депутат призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия силовиков.В свою очередь, в полиции Кишинева отреагировали на эти обвинения. Там заявили, что на акциях протеста произошло несколько потасовок, из-за которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось обращаться за медицинской помощью. Об этом доложили мэру города с целью, чтобы он посоветовал организаторам сменить место, форму и время проведения манифестаций.Акции протеста в Кишиневе проходят уже третьи сутки. Митингующие соорудили палаточный городок перед зданием парламента и круглосуточно в нем дежурят. Они требуют отставки руководства Молдавии, а также досрочных выборов депутатов и президента.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/dodon-1817858128.html

https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818126698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, россия