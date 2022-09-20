17:42 20.09.2022 (обновлено: 18:22 20.09.2022)
Организаторы протестов в Кишиневе заявили о попытках полиции помешать акции
Полиция не разрешила манифестантам в Кишиневе установить сцену перед парламентом
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции не разрешили манифестантам в Кишиневе установить сцену перед парламентом, а также изъяли у них колонки и микрофоны, заявила на брифинге депутат от фракции "Шор" Регина Апостолова.
"Полиция пытается мешать участникам акции. Изъяты две сцены, в том числе с оборудованием. Были конфискованы десятки палаток", — сказала она.
Депутат призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия силовиков.
В свою очередь, в полиции Кишинева отреагировали на эти обвинения. Там заявили, что на акциях протеста произошло несколько потасовок, из-за которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось обращаться за медицинской помощью. Об этом доложили мэру города с целью, чтобы он посоветовал организаторам сменить место, форму и время проведения манифестаций.
Акции протеста в Кишиневе проходят уже третьи сутки. Митингующие соорудили палаточный городок перед зданием парламента и круглосуточно в нем дежурят. Они требуют отставки руководства Молдавии, а также досрочных выборов депутатов и президента.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.