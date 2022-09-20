https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818155634.html

Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума

Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума

Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:49

2022-09-20T14:49

2022-09-20T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg

ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию, заявил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов."Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации", - сказал Стремоусов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях