14:49 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов исключил обязательную мобилизацию после референдума
Билборд в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию, заявил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации", - сказал Стремоусов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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