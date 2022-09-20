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Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818155634.html
Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума
Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума
Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:49
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию, заявил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов."Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации", - сказал Стремоусов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР.&nbsp; Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Референдумы на освобожденных территориях
14:49 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
Власти Херсонщины исключили обязательную мобилизацию после референдума

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов исключил обязательную мобилизацию после референдума

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 20 сен – РИА Новости. Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию, заявил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации", - сказал Стремоусов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР.  Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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