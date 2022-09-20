https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html
Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация"
Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация"
Поправки, предлагающие ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", к законопроекту правительства о внесении РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:03
2022-09-20T12:03
2022-09-20T13:48
госдума рф
андрей клишас
ольга ковитиди
россия
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки, предлагающие ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", к законопроекту правительства о внесении изменений в уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Согласно тексту поправок, которые доступны в думской базе данных, в уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818090907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, андрей клишас, ольга ковитиди, россия, общество
Госдума РФ, Андрей Клишас, Ольга Ковитиди, Россия, Общество
12:03 20.09.2022 (обновлено: 13:48 20.09.2022)
Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация"
Депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести в УК понятия "мобилизация" и "военное время"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки, предлагающие ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", к законопроекту правительства о внесении изменений в уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.
Согласно тексту поправок, которые доступны в думской базе данных, в уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".