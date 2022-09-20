https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html

Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация"

Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022

Депутаты и сенаторы предложили ввести в УК понятие "мобилизация"

Поправки, предлагающие ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", к законопроекту правительства о внесении РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:03

2022-09-20T12:03

2022-09-20T13:48

госдума рф

андрей клишас

ольга ковитиди

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки, предлагающие ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", к законопроекту правительства о внесении изменений в уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.Согласно тексту поправок, которые доступны в думской базе данных, в уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменить словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818090907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, андрей клишас, ольга ковитиди, россия, общество