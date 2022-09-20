https://ria.ru/20220920/minyust-1818230288.html
Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства
Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства - РИА Новости, 20.09.2022
Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Минюста с 220-летием с момента основания ведомства. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:36
2022-09-20T17:36
2022-09-20T18:12
общество
владимир путин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Минюста с 220-летием с момента основания ведомства.Как отметил Путин, министерство, учрежденное Александом I, "стало неотъемлемой и очень важной частью государственной системы России, надежным оплотом законности, правопорядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву".Путин обратил внимание, что с самого начала на министерство было возложено решение "крайне ответственных задач по разработке и совершенствованию национального законодательства, обеспечению деятельности судов, прокуратуры", а после судебной реформы 1864 года в его ведение перешли нотариат, мировые судьи и присяжные заседатели. "По сути, ведомство стало формировать и проводить в жизнь правовую политику российского государства", - заметил он.И Министерство юстиции, продолжил президент, в полной мере отвечало этим высоким требованиям, активно содействовало продвижению ключевых реформ, играло ведущую роль в систематизации и кодификации законодательства."Следило за правильностью и единообразием применения судебной практики на огромных пространствах нашей страны, тем самым содействовало укреплению России, ее развитию как мировой державы с правовой системой, которую современники считали одной из самых эффективных и гуманных в мире", - перечислил глава государства.Он указал, что силой закона лучшие сотрудники ведомства стремились обеспечить права и свободы людей, защитить их от несправедливости и произвола, своей работой подавали примеры высочайшего профессионализма, честного беззаветного служения Отечеству, закладывали замечательные традиции российской правовой школы, которые чтили и развивали последующие поколения юристов.В ХХ веке, добавил Путин, работники Минюста добросовестно выполняли свой долг, честно делили вместе с народом выпавшие на его долю испытания. Так, в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны не прекращалась кропотливая работа по исследованию, анализу и систематизации права, введению в законодательство важных принципов и норм, пояснил он."Уже спустя три года после Великой Победы, в 1948 году, были опубликованы новые законодательные собрания и своды, а в 1957 именно по инициативе Минюста РСФСР в правовой оборот был включен один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства - презумпция невиновности", - рассказал президент РФ.Он отдельно отметил, что в переломные 1990-е годы сотрудники Минюста внесли весомый вклад в возрождение сильной государственной власти."Были законодательно закреплены фундаментальные основы построения социального государства, введены принципы формирования единого правового поля нашей страны, гарантий прав и законных интересов граждан. Все это способствовало проведению масштабной реформы российского законодательства, а главное - уверенному продвижению нашей страны по пути строительства правового, демократического государства", - резюмировал президент.
https://ria.ru/20220920/pravo-1818233586.html
https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html
https://ria.ru/20220920/osetiya-1818040297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
17:36 20.09.2022 (обновлено: 18:12 20.09.2022)
Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства
Президент Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием с момента основания ведомства
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Минюста с 220-летием с момента основания ведомства.
"Хочу поздравить присутствующих в этом зале и всех ваших коллег со столь знаменательной исторической датой. Поздравить всех, для кого работа министерства в его центральном аппарате, территориальных органах и подведомственных организациях - профессия и жизненное призвание", - сказал он.
Как отметил Путин, министерство, учрежденное Александом I, "стало неотъемлемой и очень важной частью государственной системы России, надежным оплотом законности, правопорядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву".
Путин обратил внимание, что с самого начала на министерство было возложено решение "крайне ответственных задач по разработке и совершенствованию национального законодательства, обеспечению деятельности судов, прокуратуры", а после судебной реформы 1864 года в его ведение перешли нотариат, мировые судьи и присяжные заседатели. "По сути, ведомство стало формировать и проводить в жизнь правовую политику российского государства", - заметил он.
И Министерство юстиции, продолжил президент, в полной мере отвечало этим высоким требованиям, активно содействовало продвижению ключевых реформ, играло ведущую роль в систематизации и кодификации законодательства.
"Следило за правильностью и единообразием применения судебной практики на огромных пространствах нашей страны, тем самым содействовало укреплению России, ее развитию как мировой державы с правовой системой, которую современники считали одной из самых эффективных и гуманных в мире", - перечислил глава государства.
Он указал, что силой закона лучшие сотрудники ведомства стремились обеспечить права и свободы людей, защитить их от несправедливости и произвола, своей работой подавали примеры высочайшего профессионализма, честного беззаветного служения Отечеству, закладывали замечательные традиции российской правовой школы, которые чтили и развивали последующие поколения юристов.
В ХХ веке, добавил Путин, работники Минюста добросовестно выполняли свой долг, честно делили вместе с народом выпавшие на его долю испытания. Так, в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны не прекращалась кропотливая работа по исследованию, анализу и систематизации права, введению в законодательство важных принципов и норм, пояснил он.
"Уже спустя три года после Великой Победы, в 1948 году, были опубликованы новые законодательные собрания и своды, а в 1957 именно по инициативе Минюста РСФСР
в правовой оборот был включен один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства - презумпция невиновности", - рассказал президент РФ.
Он отдельно отметил, что в переломные 1990-е годы сотрудники Минюста внесли весомый вклад в возрождение сильной государственной власти.
"Были законодательно закреплены фундаментальные основы построения социального государства, введены принципы формирования единого правового поля нашей страны, гарантий прав и законных интересов граждан. Все это способствовало проведению масштабной реформы российского законодательства, а главное - уверенному продвижению нашей страны по пути строительства правового, демократического государства", - резюмировал президент.