https://ria.ru/20220920/minyust-1818230288.html

Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства

Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства - РИА Новости, 20.09.2022

Путин поздравил сотрудников Минюста с 220-летием ведомства

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Минюста с 220-летием с момента основания ведомства. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:36

2022-09-20T17:36

2022-09-20T18:12

общество

владимир путин

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818232063_0:17:3117:1770_1920x0_80_0_0_290b9ea9917ca5e79a7d60eab350f5a8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Минюста с 220-летием с момента основания ведомства.Как отметил Путин, министерство, учрежденное Александом I, "стало неотъемлемой и очень важной частью государственной системы России, надежным оплотом законности, правопорядка и просвещения, воспитания в обществе уважения к праву".Путин обратил внимание, что с самого начала на министерство было возложено решение "крайне ответственных задач по разработке и совершенствованию национального законодательства, обеспечению деятельности судов, прокуратуры", а после судебной реформы 1864 года в его ведение перешли нотариат, мировые судьи и присяжные заседатели. "По сути, ведомство стало формировать и проводить в жизнь правовую политику российского государства", - заметил он.И Министерство юстиции, продолжил президент, в полной мере отвечало этим высоким требованиям, активно содействовало продвижению ключевых реформ, играло ведущую роль в систематизации и кодификации законодательства."Следило за правильностью и единообразием применения судебной практики на огромных пространствах нашей страны, тем самым содействовало укреплению России, ее развитию как мировой державы с правовой системой, которую современники считали одной из самых эффективных и гуманных в мире", - перечислил глава государства.Он указал, что силой закона лучшие сотрудники ведомства стремились обеспечить права и свободы людей, защитить их от несправедливости и произвола, своей работой подавали примеры высочайшего профессионализма, честного беззаветного служения Отечеству, закладывали замечательные традиции российской правовой школы, которые чтили и развивали последующие поколения юристов.В ХХ веке, добавил Путин, работники Минюста добросовестно выполняли свой долг, честно делили вместе с народом выпавшие на его долю испытания. Так, в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны не прекращалась кропотливая работа по исследованию, анализу и систематизации права, введению в законодательство важных принципов и норм, пояснил он."Уже спустя три года после Великой Победы, в 1948 году, были опубликованы новые законодательные собрания и своды, а в 1957 именно по инициативе Минюста РСФСР в правовой оборот был включен один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства - презумпция невиновности", - рассказал президент РФ.Он отдельно отметил, что в переломные 1990-е годы сотрудники Минюста внесли весомый вклад в возрождение сильной государственной власти."Были законодательно закреплены фундаментальные основы построения социального государства, введены принципы формирования единого правового поля нашей страны, гарантий прав и законных интересов граждан. Все это способствовало проведению масштабной реформы российского законодательства, а главное - уверенному продвижению нашей страны по пути строительства правового, демократического государства", - резюмировал президент.

https://ria.ru/20220920/pravo-1818233586.html

https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html

https://ria.ru/20220920/osetiya-1818040297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)