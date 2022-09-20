https://ria.ru/20220920/mediki-1818231304.html

Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области

Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области - РИА Новости, 20.09.2022

Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области

Более 1 тысячи медработников из других регионов и государств устроились на работу в учреждения Самарской области с 2018 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:41

2022-09-20T17:41

2022-09-20T17:41

общество

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи медработников из других регионов и государств устроились на работу в учреждения Самарской области с 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона."С 2018 года на работу в медучреждения Самарской области устроились порядка 850 специалистов, прибывших из других регионов, в том числе, около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медобразованием. При этом еще 225 человек переехали из других государств", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает комплекс мер социальной поддержки. Так, медицинские работники, переехавшие в Самарскую область из других регионов и стран, независимо от возраста, получают выплату в размере 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей.Аналогичный выплаты получают выпускники вузов, которые в год завершения обучения устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. По данным пресс-службы, размер ежегодных "подъемных" был увеличен в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Размер выплаты не изменялся на протяжении восьми лет и составлял 166 тысяч рублей. Теперь сумма составляет 200 тысяч рублей, а для отдельных категорий медицинских работников – 300 тысяч рублей. За все время действия программы выплату в регионе получили около 3 тысяч человек.В Самарской области также действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При трудоустройстве в сельскую местность либо в город с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах региона сумма выплат для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Такой поддержкой с 2018 года воспользовались более 330 врачей и 170 средних медицинских работников.Кроме того, по инициативе главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.Врачи в возрасте до 40 лет дополнительно могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 тысяч рублей в год в течение трех лет. При этом специалист должен не менять место работы на протяжении всего срока получения компенсации.Также среди основных мер социальной поддержки медицинских работников – предоставление служебного жилья, создание комфортных условий для молодых специалистов, включая наставничество со стороны опытных коллег.

https://ria.ru/20220916/byudzhet-1817216083.html

https://ria.ru/20220906/urozhay-1814786406.html

https://ria.ru/20220901/shkolniki-1813722551.html

самарская область

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общество, дмитрий азаров, самарская область