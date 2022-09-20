https://ria.ru/20220920/mediki-1818231304.html
Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области
Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области - РИА Новости, 20.09.2022
Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области
Более 1 тысячи медработников из других регионов и государств устроились на работу в учреждения Самарской области с 2018 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:41
2022-09-20T17:41
2022-09-20T17:41
общество
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи медработников из других регионов и государств устроились на работу в учреждения Самарской области с 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона."С 2018 года на работу в медучреждения Самарской области устроились порядка 850 специалистов, прибывших из других регионов, в том числе, около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медобразованием. При этом еще 225 человек переехали из других государств", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает комплекс мер социальной поддержки. Так, медицинские работники, переехавшие в Самарскую область из других регионов и стран, независимо от возраста, получают выплату в размере 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей.Аналогичный выплаты получают выпускники вузов, которые в год завершения обучения устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. По данным пресс-службы, размер ежегодных "подъемных" был увеличен в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Размер выплаты не изменялся на протяжении восьми лет и составлял 166 тысяч рублей. Теперь сумма составляет 200 тысяч рублей, а для отдельных категорий медицинских работников – 300 тысяч рублей. За все время действия программы выплату в регионе получили около 3 тысяч человек.В Самарской области также действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При трудоустройстве в сельскую местность либо в город с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах региона сумма выплат для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Такой поддержкой с 2018 года воспользовались более 330 врачей и 170 средних медицинских работников.Кроме того, по инициативе главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.Врачи в возрасте до 40 лет дополнительно могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 тысяч рублей в год в течение трех лет. При этом специалист должен не менять место работы на протяжении всего срока получения компенсации.Также среди основных мер социальной поддержки медицинских работников – предоставление служебного жилья, создание комфортных условий для молодых специалистов, включая наставничество со стороны опытных коллег.
https://ria.ru/20220916/byudzhet-1817216083.html
https://ria.ru/20220906/urozhay-1814786406.html
https://ria.ru/20220901/shkolniki-1813722551.html
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общество, дмитрий азаров, самарская область
Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область
Более тысячи медиков из других регионов работают в Самарской области
Более тысячи медиков из других регионов устроились на работу в Самарской области
САМАРА, 20 сен - РИА Новости.
Более 1 тысячи медработников из других регионов и государств устроились на работу в учреждения Самарской области с 2018 года, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"С 2018 года на работу в медучреждения Самарской области устроились порядка 850 специалистов, прибывших из других регионов, в том числе, около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медобразованием. При этом еще 225 человек переехали из других государств", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, привлекать новых специалистов в медучреждения региона помогает комплекс мер социальной поддержки. Так, медицинские работники, переехавшие в Самарскую область из других регионов и стран, независимо от возраста, получают выплату в размере 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей.
Аналогичный выплаты получают выпускники вузов, которые в год завершения обучения устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. По данным пресс-службы, размер ежегодных "подъемных" был увеличен в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
. Размер выплаты не изменялся на протяжении восьми лет и составлял 166 тысяч рублей. Теперь сумма составляет 200 тысяч рублей, а для отдельных категорий медицинских работников – 300 тысяч рублей. За все время действия программы выплату в регионе получили около 3 тысяч человек.
В Самарской области также действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При трудоустройстве в сельскую местность либо в город с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах региона сумма выплат для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Такой поддержкой с 2018 года воспользовались более 330 врачей и 170 средних медицинских работников.
Кроме того, по инициативе главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.
Врачи в возрасте до 40 лет дополнительно могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 тысяч рублей в год в течение трех лет. При этом специалист должен не менять место работы на протяжении всего срока получения компенсации.
Также среди основных мер социальной поддержки медицинских работников – предоставление служебного жилья, создание комфортных условий для молодых специалистов, включая наставничество со стороны опытных коллег.