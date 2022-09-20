https://ria.ru/20220920/mechet-1818220524.html

Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе

Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе - РИА Новости, 20.09.2022

Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе

Министерство образования и науки Ингушетии выступило с разъяснением о том, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:16

2022-09-20T17:16

2022-09-20T17:16

религия

малгобек

религия

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Министерство образования и науки Ингушетии выступило с разъяснением о том, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс.Ранее администрация города Малгобек сообщила, что на совещании под руководством главы города обсуждался вопрос правомерности посещения учащимися школ пятничной молитвы в мечетях во время учебного процесса. По итогам встречи среди прочих было принято предложение о том, чтобы освобождать от занятий учеников, включенных в списки для посещения мечети в пятницу, и рекомендовать учителям сопровождать их в мечеть."В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс - сдвиги уроков и перемен недопустимы", - говорится в сообщении минобразования.

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

малгобек

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Никита Бизин

малгобек, религия