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Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе - РИА Новости, 20.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220920/mechet-1818220524.html
Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе
Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе - РИА Новости, 20.09.2022
Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе
Министерство образования и науки Ингушетии выступило с разъяснением о том, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:16
2022-09-20T17:16
религия
малгобек
религия
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Министерство образования и науки Ингушетии выступило с разъяснением о том, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс.Ранее администрация города Малгобек сообщила, что на совещании под руководством главы города обсуждался вопрос правомерности посещения учащимися школ пятничной молитвы в мечетях во время учебного процесса. По итогам встречи среди прочих было принято предложение о том, чтобы освобождать от занятий учеников, включенных в списки для посещения мечети в пятницу, и рекомендовать учителям сопровождать их в мечеть."В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс - сдвиги уроков и перемен недопустимы", - говорится в сообщении минобразования.
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малгобек, религия
Религия, Малгобек, Религия
17:16 20.09.2022
 

Минобразования Ингушетии: посещение мечети не должно мешать учебе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВерующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
Верующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Министерство образования и науки Ингушетии выступило с разъяснением о том, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс.
Ранее администрация города Малгобек сообщила, что на совещании под руководством главы города обсуждался вопрос правомерности посещения учащимися школ пятничной молитвы в мечетях во время учебного процесса. По итогам встречи среди прочих было принято предложение о том, чтобы освобождать от занятий учеников, включенных в списки для посещения мечети в пятницу, и рекомендовать учителям сопровождать их в мечеть.
"В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс - сдвиги уроков и перемен недопустимы", - говорится в сообщении минобразования.

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