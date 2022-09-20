https://ria.ru/20220920/matkapital-1818146734.html

Минтруд не поддержал идею расширить маткапитал на покупку автомобиля

Минтруд не поддержал идею расширить маткапитал на покупку автомобиля - РИА Новости, 20.09.2022

Минтруд не поддержал идею расширить маткапитал на покупку автомобиля

Минтруд РФ не поддержал идею о возможности использования средств маткапитала для покупки автомобиля, такая информация указывается в ответе министерства на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:30

2022-09-20T14:30

2022-09-20T14:33

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

яна лантратова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минтруд РФ не поддержал идею о возможности использования средств маткапитала для покупки автомобиля, такая информация указывается в ответе министерства на запрос депутата Госдумы, первого замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой.Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что законопроект о возможности использования средств материнского капитала для покупки автомобиля будет внесен в палату в ближайшее время."Реализация данного предложения может создать риск злоупотребления в части использования средств материнского (семейного) капитала и, соответственно, привести к неэффективному использованию бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - сказано в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что при этом предоставление возможности направить средства материнского капитала на приобретение автомобиля, влекущей дополнительные затраты семейного бюджета на его содержание, позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния."В этой связи предложение установить новое направление использования средств материнского (семейного) капитала не относится к долгосрочным целям и не корреспондируются с основной целью федерального закона № 256-ФЗ", - уточняется в ответе.Кроме того, при рассмотрении вопроса об установлении возможности распоряжения средствами маткапитала на приобретение автомобиля необходимо отметить наличие существенных рисков, подчеркивают в министерстве. Так, при расходовании материнского капитала на приобретение имущества предусмотрено письменное обязательство оформления имущества в общую собственность супругов и всех детей."Даже при условии оформления приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала автомобиля в долевую собственность обоих родителей не решается задача по соблюдению прав детей на владение этим имуществом. При этом установление прямого запрета на передачу или распоряжение этим имуществом также не обеспечивает соблюдение права всех членов семей, включая детей, в случае распада семьи", - заключили в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/matkapital-1803400230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/matkapital-1815604411.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), яна лантратова