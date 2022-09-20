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Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:32
2022-09-20T12:43
россия
мали
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810639146.html
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россия, мали, в мире, владимир путин
Россия, Мали, В мире, Владимир Путин
12:32 20.09.2022 (обновлено: 12:43 20.09.2022)
 
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин

Путин: Россия будет оказывать помощь Мали, в том числе в поставках продовольствия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 07:43
Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку
 
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