https://ria.ru/20220920/mali-1818098127.html
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:32
2022-09-20T12:32
2022-09-20T12:43
россия
мали
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810639146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, в мире, владимир путин
Россия, Мали, В мире, Владимир Путин
12:32 20.09.2022 (обновлено: 12:43 20.09.2022)
Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин
Путин: Россия будет оказывать помощь Мали, в том числе в поставках продовольствия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.