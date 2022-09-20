https://ria.ru/20220920/mali-1818098127.html

Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин

Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, заявил Путин

Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:32

2022-09-20T12:32

2022-09-20T12:43

россия

мали

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594818258_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_194450ccd1d755bd5493ca732410446a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.

https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810639146.html

россия

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мали, в мире, владимир путин