https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html
Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин
Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин
Россия заинтересована, чтобы в Ливии был решен затянувшийся конфликт, и рассчитывает на возобновление работы по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:41
2022-09-20T12:41
2022-09-20T13:28
россия
ливия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы в Ливии был решен затянувшийся конфликт, и рассчитывает на возобновление работы по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта... Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
https://ria.ru/20220919/liviya-1817815024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливия, владимир путин, в мире
Россия, Ливия, Владимир Путин, В мире
12:41 20.09.2022 (обновлено: 13:28 20.09.2022)
Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия рассчитывает на возобновление работы с Ливией