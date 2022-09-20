https://ria.ru/20220920/liviya-1818101340.html

Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин

Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Россия заинтересована, чтобы конфликт в Ливии был решен, заявил Путин

Россия заинтересована, чтобы в Ливии был решен затянувшийся конфликт, и рассчитывает на возобновление работы по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:41

2022-09-20T12:41

2022-09-20T13:28

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в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы в Ливии был решен затянувшийся конфликт, и рассчитывает на возобновление работы по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта... Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

https://ria.ru/20220919/liviya-1817815024.html

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ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ливия, владимир путин, в мире