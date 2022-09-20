https://ria.ru/20220920/lepestok-1818123427.html

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.09.2022

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:39

2022-09-20T13:39

2022-09-20T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

оон

кировский район

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."По улице Токарева в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220912/lepestok-1816247979.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, оон, кировский район