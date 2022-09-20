https://ria.ru/20220920/lednik-1817887930.html

Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье (2002)

Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье (2002) - РИА Новости, 20.09.2022

Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье (2002)

Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:18

справки

сергей бодров

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-осетинский государственный университет

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Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к бассейну Терека. Его исток начинается с высоты 3850 метров под крутыми стенами горы Джимарай-Хох. В спокойном состоянии ледник простирался на 3130 метров в длину и занимал площадь 2,47 квадратных километров. Язык Колки оканчивался на высоте 2950 метров. Ледник питается снежными лавинами и обвалами. Колка относится к классу пульсирующих ледников, которые отличаются внезапными продвижениями своих концов, вне видимой связи с изменениями климата.Известно, что этот ледник сходил несколько раз еще в XIX веке, но официально сходы не были зафиксированы – ученые узнали о них позже из рассказов местных горцев. Первый зафиксированный сход Колки произошел в 1902 году. Второй раз ледник пришел в движение в 1969 году. Но тогда за ледником регулярно наблюдали. Специалисты вовремя заметили, что лед пришел в движение, и людей заранее эвакуировали. К тому же ледяной поток сдвинулся недалеко и не дошел до поселка Кармадон.После схода ледника в 1969 году по заказу Совмина Северной Осетии на Колку отправили экспедицию из сотрудников Института географии РАН. Несколько лет в 1970-х годах специалисты-гляциологи изучали ледник и его поведение. В частности, был вычислен объем ледника, его критическая масса. Она тогда составила 45 миллионов кубометров льда (это около 40,5 миллиона тонн). Критическая масса – это тот вес, который максимально может выдержать пульсирующий ледник. Как только масса превышает эту отметку, ледник не выдерживает своего веса и сходит вниз. В 1980-1990-е годы после прекращения финансирования наблюдение за ледником прекратилось.Сход Колки в 2002 году не был очередной "закономерной" подвижкой пульсирующего ледника. 20 сентября 2002 года сход ледника начался в 20 часов 08 минут. В это время сейсмические станции в окружающем районе зарегистрировали сигналы поверхностного сотрясения земли, не характерные для землетрясений. Через пять с половиной минут отключилось электричество в поселках из-за обрыва линии электропередачи, расположенной в 16,5 километрах ниже верхней части Колки.Из верховьев долины реки Геналдон вырвался гигантский вал льда, воды и камней и со страшным грохотом прокатился по долине, уничтожая все на своем пути, сдирая на склонах лес и рыхлые отложения до высоты 100 метров. За несколько минут эта раздробленная ледяная масса пронеслась 16 километров, насыщаясь обломочным материалом и водой, вошла в Кармадонскую котловину и остановилась перед Скалистым хребтом и тесниной ущелья. "Лавина", по ряду свидетельств, сопровождалась мощной воздушной волной, которая ударила в стену Скалистого хребта, даже указывалось, что на скалах были замечены погибшие распластанные птицы.Гигантское месиво раздробленного "ледового тела" длиной около четырех километров закрыло Кармадонскую котловину, расположенную на высоте 1150-1300 метров. Ниже через узкое ущелье с огромной силой был выдавлен водно-грязевой сель с обломками льда, который нес дальнейшие разрушения на протяжении еще 11 километров и не дошел всего несколько километров до поселка Гизель.Энергия падающей массы льда, по расчетам специалистов Высокогорного геофизического института, могла составить 4,4x10¹º киловатт, что сопоставимо с энергией ядерного взрыва малой мощности. При падении была сорвана часть ледника Колка, и общий объем пришедшей в движение ледово-каменной массы достиг 125-130 миллиона кубометров.Анализ скорости движения и характера разрушения бортов ущелья позволил сделать вывод, что по долине мчался со скоростью около 200 километров в час вращающийся вал из глыб льда и осколков горных пород высотой до 250 метров.По свидетельству очевидцев, селевая масса закончила движение в 20 часов 20-25 минут.Все днище Кармадонской котловины оказалось под завалом льда и камней длиной около четырех километров и толщиной до 100 метров. В боковой долине близ селения Старая Саниба возникло подпрудное озеро, уровень которого поднимался в течение месяца, и объем воды в озере достиг пяти миллионов кубических метров.В результате стихийного бедствия был полностью разрушен трехэтажный нежилой корпус санатория "Кармадон", базы отдыха Северо-Осетинского государственного университета и республиканского министерства юстиции, линии электропередачи протяженностью 1,5 километра, очистные сооружения санатория, скважины водозабора. Сход ледника вызвал бурный паводок на реке Гизельдон, был полностью снесен маленький поселок Нижний Кармадон. Грязевым селем было разрушено несколько баз отдыха на берегах рек Геналдон и Гизельдон ниже ущелья.Это событие стало полной неожиданностью для населения и органов власти. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести люди. В зону бедствия попал кинорежиссер и актер Сергей Бодров-младший со своей съемочной группой плюс сопровождавшая их группа северо-осетинского конного театра "Нарты". Всего пропали 42 человека, задействованных в съемках фильма "Связной". В поисковых работах, организованных отрядами МЧС России и Северной Осетии, было задействовано до 700 человек, около 100 единиц дорожной техники, три вертолета, а также кинологи с поисковыми собаками. Тела 17 человек спасатели обнаружили в первые недели после трагедии, позже усилия саперов и дорожников становились все более безнадежными, а также опасными из-за начавшегося интенсивного таяния льда. По оценке специалистов, под стометровой толщей льда невозможно было найти ни погибших, ни тем более живых людей.Тем не менее, спасательные работы в Кармадонском ущелье продолжались более полутора лет. Все это время, кроме спасателей и ученых, поиски пропавших без вести вели близкие погибших и добровольцы, которые разбили в ущелье постоянный лагерь. Они надеялись, что кто-то мог укрыться в автодорожном тоннеле. Близкие погибших настояли на том, чтобы пробурить в толще льда скважины, которые вывели бы спасателей в тоннель. Специалисты считали эту попытку безрезультатной, так как под стометровой толщей льда практически невозможно точно рассчитать место расположения бывшего тоннеля. Между тем, спасатели все-таки пробурили 19 скважин и только двадцатая, длиной 69 метров, привела их в тоннель. Туда спускались водолазы, однако он оказался пустым. 7 мая 2004 года было принято решение о прекращении поисков.По уточненным данным МЧС выяснилось, что в результате катастрофы погибло 128 человек.В память о жертвах стихии 20 сентября 2003 года в республиканской филармонии впервые прозвучала "Симфония-реквием" композитора Ацамаза Макоева. В основу реквиема легли стихи молодой поэтессы Дины Тебиевой, погибшей при сходе ледника. Через год после трагедии в низовьях Кармадонского ущелья был открыт мемориал памяти жертв стихии. Шестиметровый памятник представляет собой фигуру юноши, пытающегося вырваться из ледовых оков. Он расположен на 50-метровом холме, к которому от дороги ведут 100 ступеней шириной три метра. Обрамляют их на всем подъеме живые цветы. В сентябре 2004 года, в двухлетнюю годовщину трагедии, на месте бывшего лагеря добровольцев установили памятник "Скорбящая мать". Рядом – огромный камень, который остался после схода Колки. К нему прикреплена плита с именами пропавших без вести. По мнению специалистов, Кармадонская катастрофа – уникальное событие, несравнимое с известными ранее подвижками и обвалами ледников. Выброс ледника целиком из своего ложа с образованием гигантского ледово-водно-каменного селя не имел до сих пор аналогов в мире.Существуют разные версии произошедшего. Некоторые специалисты предполагают, что в Геналдонском ущелье произошел газодинимический удар, другие утверждают, что за последние годы до крушения ледник Колка набрал критическую массу.После трагедии 2002 года ледник Колка находится под постоянным наблюдением. В 2004 году в Кармадонском ущелье была установлена система автоматизированного мониторинга гидрометеорологических процессов. За прошедшие после катастрофы годы в его опустевшем ложе сформировался новый массив льда, который постепенно растет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей бодров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-осетинский государственный университет