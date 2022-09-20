https://ria.ru/20220920/lavrov-1818185743.html
Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, эту информацию подтвердили в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:55
2022-09-20T15:55
2022-09-20T16:14
в мире
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генеральная ассамблея оон
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, эту информацию подтвердили в российской делегации.Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию на мероприятии.Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
https://ria.ru/20220920/lavrov-1818056120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:55 20.09.2022 (обновлено: 16:14 20.09.2022)
Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Глава МИД Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН