https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818260677.html

В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии

В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии - РИА Новости, 20.09.2022

В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии

Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:40

2022-09-20T19:40

2022-09-20T20:27

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ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании.Представитель МВД Грузии на месте происшествия коротко сообщила журналистам, что "спецоперация завершена, задержан один человек".По данным МВД Грузии, сегодня около полудня по местному времени (11:00 мск) вооруженный грабитель ворвался в банк, где взял в заложники 12 человек. Мужчина требовал два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг.В социальных сетях периодически публиковались прямые эфиры заложников, которые передавали требования захватчика и сообщали о ситуации. На кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, он также установил аппараты на стенах здания. Местные телекомпании назвали личность нападавшего — это гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически нездоров.

https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818086977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, польша