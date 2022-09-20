19:40 20.09.2022 (обновлено: 20:27 20.09.2022)
В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии
В Кутаиси задержали захватчика филиала Банка Грузии и освободили 12 заложников
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании.
"Захватчик задержан. Заложники освобождены и вывезены из здания на полицейских машинах. Спецоперация завершена. Движение на прилегающей территории восстановлено", — уточнили СМИ.
Представитель МВД Грузии на месте происшествия коротко сообщила журналистам, что "спецоперация завершена, задержан один человек".
По данным МВД Грузии, сегодня около полудня по местному времени (11:00 мск) вооруженный грабитель ворвался в банк, где взял в заложники 12 человек. Мужчина требовал два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг.
В социальных сетях периодически публиковались прямые эфиры заложников, которые передавали требования захватчика и сообщали о ситуации. На кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, он также установил аппараты на стенах здания. Местные телекомпании назвали личность нападавшего — это гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически нездоров.