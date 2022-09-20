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В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии - РИА Новости, 20.09.2022
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В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии
В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии - РИА Новости, 20.09.2022
В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии
Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:40
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ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании.Представитель МВД Грузии на месте происшествия коротко сообщила журналистам, что "спецоперация завершена, задержан один человек".По данным МВД Грузии, сегодня около полудня по местному времени (11:00 мск) вооруженный грабитель ворвался в банк, где взял в заложники 12 человек. Мужчина требовал два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг.В социальных сетях периодически публиковались прямые эфиры заложников, которые передавали требования захватчика и сообщали о ситуации. На кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, он также установил аппараты на стенах здания. Местные телекомпании назвали личность нападавшего — это гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически нездоров.
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в мире, грузия, польша
В мире, Грузия, Польша
19:40 20.09.2022 (обновлено: 20:27 20.09.2022)
 
В Кутаиси задержали захватчика Банка Грузии

В Кутаиси задержали захватчика филиала Банка Грузии и освободили 12 заложников

Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину, напавшего на филиал Банка Грузии в Кутаиси, сообщают местные телекомпании.
"Захватчик задержан. Заложники освобождены и вывезены из здания на полицейских машинах. Спецоперация завершена. Движение на прилегающей территории восстановлено", — уточнили СМИ.
Представитель МВД Грузии на месте происшествия коротко сообщила журналистам, что "спецоперация завершена, задержан один человек".
По данным МВД Грузии, сегодня около полудня по местному времени (11:00 мск) вооруженный грабитель ворвался в банк, где взял в заложники 12 человек. Мужчина требовал два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг.
В социальных сетях периодически публиковались прямые эфиры заложников, которые передавали требования захватчика и сообщали о ситуации. На кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, он также установил аппараты на стенах здания. Местные телекомпании назвали личность нападавшего — это гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически нездоров.

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