https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818202966.html

Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час

Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час - РИА Новости, 20.09.2022

Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час

Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:37

2022-09-20T16:37

2022-09-20T16:45

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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или заменить людей.Мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кутаиси приблизительно в 12.00 (11.00 мск), с тех пор он удерживает 12 заложников и требует 2 миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. В социальных сетях периодически публикуются прямые включения заложников, которые передают требования захватчика и сообщают о ситуации. В кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, аппараты также установлены на стенах здания. Грузинские телекомпании сообщают, что стала известность личность нападавшего - он гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически не здоров. Правоохранители через окно за решетками предложили захватчику обменять заложников на других людей, так как нескольким женщинам в здании филиала стало плохо, преступник отказался."Он никого не отпустит, никого не заменит, вы зря с ним разговариваете", - слышны голоса заложников в видеозаписи с места, публикуемой в соцсетях.Журналисты ожидают прибытия на место ЧП главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который пока не появлялся.

https://ria.ru/20220920/bank-1818115354.html

https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818089031.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вахтанг гомелаури, грузия, польша