Рейтинг@Mail.ru
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818202966.html
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час - РИА Новости, 20.09.2022
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час
Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:37
2022-09-20T16:45
в мире
вахтанг гомелаури
грузия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818082840_246:0:1766:855_1920x0_80_0_0_6ac5b660e3beeb86bf910f5d91e3f466.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или заменить людей.Мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кутаиси приблизительно в 12.00 (11.00 мск), с тех пор он удерживает 12 заложников и требует 2 миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. В социальных сетях периодически публикуются прямые включения заложников, которые передают требования захватчика и сообщают о ситуации. В кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, аппараты также установлены на стенах здания. Грузинские телекомпании сообщают, что стала известность личность нападавшего - он гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически не здоров. Правоохранители через окно за решетками предложили захватчику обменять заложников на других людей, так как нескольким женщинам в здании филиала стало плохо, преступник отказался."Он никого не отпустит, никого не заменит, вы зря с ним разговариваете", - слышны голоса заложников в видеозаписи с места, публикуемой в соцсетях.Журналисты ожидают прибытия на место ЧП главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который пока не появлялся.
https://ria.ru/20220920/bank-1818115354.html
https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818089031.html
грузия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818082840_405:0:1624:914_1920x0_80_0_0_7502717d29ac40b98f5106e831b09a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вахтанг гомелаури, грузия, польша
В мире, Вахтанг Гомелаури, Грузия, Польша
16:37 20.09.2022 (обновлено: 16:45 20.09.2022)
 
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час

Напавший на банк в грузинском Кутаиси не согласился отпустить или заменить заложников

Вооруженный человек в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или заменить людей.
Мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кутаиси приблизительно в 12.00 (11.00 мск), с тех пор он удерживает 12 заложников и требует 2 миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. В социальных сетях периодически публикуются прямые включения заложников, которые передают требования захватчика и сообщают о ситуации. В кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, аппараты также установлены на стенах здания. Грузинские телекомпании сообщают, что стала известность личность нападавшего - он гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически не здоров. Правоохранители через окно за решетками предложили захватчику обменять заложников на других людей, так как нескольким женщинам в здании филиала стало плохо, преступник отказался.
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
Вчера, 13:16
Заложник назвал требования захватчика банка в Кутаиси
"Он никого не отпустит, никого не заменит, вы зря с ним разговариваете", - слышны голоса заложников в видеозаписи с места, публикуемой в соцсетях.
Журналисты ожидают прибытия на место ЧП главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который пока не появлялся.
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:05
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
 
В миреВахтанг ГомелауриГрузияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала