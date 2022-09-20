16:37 20.09.2022 (обновлено: 16:45 20.09.2022)
Напавший на банк в грузинском Кутаиси удерживает 12 заложников шестой час
Напавший на банк в грузинском Кутаиси не согласился отпустить или заменить заложников
Вооруженный человек в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вооруженный человек в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает 12 заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси уже шестой час, он не согласился на предложение правоохранителей отпустить или заменить людей.
Мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кутаиси приблизительно в 12.00 (11.00 мск), с тех пор он удерживает 12 заложников и требует 2 миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. В социальных сетях периодически публикуются прямые включения заложников, которые передают требования захватчика и сообщают о ситуации. В кадрах видно, что у преступника на теле несколько взрывных устройств, аппараты также установлены на стенах здания. Грузинские телекомпании сообщают, что стала известность личность нападавшего - он гражданин Грузии, у него кредитные долги, он проживал в Польше и психически не здоров. Правоохранители через окно за решетками предложили захватчику обменять заложников на других людей, так как нескольким женщинам в здании филиала стало плохо, преступник отказался.
"Он никого не отпустит, никого не заменит, вы зря с ним разговариваете", - слышны голоса заложников в видеозаписи с места, публикуемой в соцсетях.
Журналисты ожидают прибытия на место ЧП главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, который пока не появлялся.