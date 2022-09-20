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СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
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СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:05
2022-09-20T14:18
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался вооруженный мужчина, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Ранее телекомпания со ссылкой на очевидцев сообщила, что вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в Кутаиси и захватил заложников, требуя 2 миллиона неизвестно какой валюты."По предварительной информации, освобождены две женщины-заложницы, однако официального подтверждения пока нет", - сообщает ТВ.В кадрах телекомпании видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.
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Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
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в мире, грузия
В мире, Грузия
12:05 20.09.2022 (обновлено: 14:18 20.09.2022)
 
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси

"Мтавари архи": из банка в Кутаиси, по предварительным данным, освободили двух заложников

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Стрингер
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Грузинский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался вооруженный мужчина, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Ранее телекомпания со ссылкой на очевидцев сообщила, что вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в Кутаиси и захватил заложников, требуя 2 миллиона неизвестно какой валюты.
"По предварительной информации, освобождены две женщины-заложницы, однако официального подтверждения пока нет", - сообщает ТВ.
В кадрах телекомпании видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.
Вооруженный человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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МВД Грузии подтвердило, что захватчик банка в Кутаиси вооружен
 
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