https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818089031.html

СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси

СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси

Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:05

2022-09-20T12:05

2022-09-20T14:18

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался вооруженный мужчина, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Ранее телекомпания со ссылкой на очевидцев сообщила, что вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в Кутаиси и захватил заложников, требуя 2 миллиона неизвестно какой валюты."По предварительной информации, освобождены две женщины-заложницы, однако официального подтверждения пока нет", - сообщает ТВ.В кадрах телекомпании видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.

https://ria.ru/20220920/bank-1818069064.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников 2022-09-20T12:05 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия