https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818089031.html
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:05
2022-09-20T12:05
2022-09-20T14:18
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции, по предварительной информации, освободили двух из десяти заложников из филиала Банка Грузии в городе Кутаиси, куда ворвался вооруженный мужчина, сообщает телекомпания "Мтавари архи".Ранее телекомпания со ссылкой на очевидцев сообщила, что вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в Кутаиси и захватил заложников, требуя 2 миллиона неизвестно какой валюты."По предварительной информации, освобождены две женщины-заложницы, однако официального подтверждения пока нет", - сообщает ТВ.В кадрах телекомпании видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.
https://ria.ru/20220920/bank-1818069064.html
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
Обстановка около банка в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживает 12 заложников
2022-09-20T12:05
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
12:05 20.09.2022 (обновлено: 14:18 20.09.2022)
СМИ сообщили об освобождении двух заложников из банка в Кутаиси
"Мтавари архи": из банка в Кутаиси, по предварительным данным, освободили двух заложников