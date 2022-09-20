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Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников - РИА Новости, 20.09.2022
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Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников
Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников - РИА Новости, 20.09.2022
Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников
Сотрудники грузинского спецназа приступают к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины в филиале Банка Грузии в Кутаиси, где тот захватил до 10... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:34
2022-09-20T11:37
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники грузинского спецназа приступают к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины в филиале Банка Грузии в Кутаиси, где тот захватил до 10 заложников, передает телекомпания "Рустави 2"."Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", - сообщила телеведущая.
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Дарья Буймова
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в мире, грузия
В мире, Грузия
11:34 20.09.2022 (обновлено: 11:37 20.09.2022)
 
Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников

Спецназ готовится войти в здание Банка Грузии в Кутаиси, чтобы освободить заложников

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники грузинского спецназа приступают к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины в филиале Банка Грузии в Кутаиси, где тот захватил до 10 заложников, передает телекомпания "Рустави 2".
"Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", - сообщила телеведущая.

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