https://ria.ru/20220920/kutaisi-1818078495.html

Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников

Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников - РИА Новости, 20.09.2022

Спецназ готов войти в здание в Кутаиси, где произошел захват заложников

Сотрудники грузинского спецназа приступают к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины в филиале Банка Грузии в Кутаиси, где тот захватил до 10... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:34

2022-09-20T11:34

2022-09-20T11:37

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники грузинского спецназа приступают к спецоперации по задержанию вооруженного мужчины в филиале Банка Грузии в Кутаиси, где тот захватил до 10 заложников, передает телекомпания "Рустави 2"."Мы видим на кадрах, что спецназ в рамках спецоперации готовится начать процедуру задержания захватчика. Телекомпания не будет транслировать весь процесс в прямом эфире по соображениям безопасности", - сообщила телеведущая.

https://ria.ru/20220920/bank-1818069064.html

грузия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия