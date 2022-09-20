https://ria.ru/20220920/kurs-1818196690.html

Официальный курс доллара на среду составил 60,02 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 60,02 рубля - РИА Новости, 20.09.2022

Официальный курс доллара на среду составил 60,02 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 15,04 копейки, до 60,0158 рубля, курс евро повысился на 0,81 копейки, до 60,0507... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:22

2022-09-20T16:22

2022-09-20T16:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 15,04 копейки, до 60,0158 рубля, курс евро повысился на 0,81 копейки, до 60,0507 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа