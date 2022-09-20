https://ria.ru/20220920/kupyansk-1818015976.html

Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

Украинские военные ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:12

2022-09-20T03:12

2022-09-20T04:43

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По словам собеседника агентства, беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил о начале эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В администрации освобожденных территорий Харьковской области сообщили, что российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска, который отделен от западной части города рекой Оскол.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины