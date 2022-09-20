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Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/kupyansk-1818015976.html
Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан
Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан
Украинские военные ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:12
2022-09-20T04:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По словам собеседника агентства, беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил о начале эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В администрации освобожденных территорий Харьковской области сообщили, что российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска, который отделен от западной части города рекой Оскол.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
03:12 20.09.2022 (обновлено: 04:43 20.09.2022)
 
Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

ВГА Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По словам собеседника агентства, беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.

"ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", - сообщили в администрации.

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил о начале эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В администрации освобожденных территорий Харьковской области сообщили, что российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска, который отделен от западной части города рекой Оскол.

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