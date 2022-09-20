https://ria.ru/20220920/krasnorechenskoe-1818046878.html

После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей

После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 20.09.2022

После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей

Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, два жилых дома были разрушены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина