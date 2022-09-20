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После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/krasnorechenskoe-1818046878.html
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 20.09.2022
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, два жилых дома были разрушены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
09:58 20.09.2022
 
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей

После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь человек, в том числе три ребенка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЧастично разрушенное здание в ЛНР
Частично разрушенное здание в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Частично разрушенное здание в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, два жилых дома были разрушены.

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