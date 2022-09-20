https://ria.ru/20220920/krasnorechenskoe-1818046878.html
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 20.09.2022
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795714436_0:278:2907:1913_1920x0_80_0_0_bd1fb9c8690852ec7a5f8ec065764b3d.jpg
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, два жилых дома были разрушены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795714436_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_fe0d282590bb4b648355d156e6fc0455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей
После обстрела поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь человек, в том числе три ребенка