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В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220920/koronavirus-1818063617.html
В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19
Более 46 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:04
2022-09-20T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 651 человек, на 126,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась в одном регионе."Выздоровело за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября 2022 года. Выявлено 46 474 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
11:04 20.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19, умерли 98 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 651 человек, на 126,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась в одном регионе.
"Выздоровело за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября 2022 года. Выявлено 46 474 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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