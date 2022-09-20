https://ria.ru/20220920/koronavirus-1818063617.html

В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4651 человека с COVID-19

Более 46 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:04

2022-09-20T11:04

2022-09-20T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 651 человек, на 126,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась в одном регионе."Выздоровело за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября 2022 года. Выявлено 46 474 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220919/koronavirus-1817787195.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество